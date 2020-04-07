تقلص مكاسب الأسهم الأميركية مع ارتفاع وفيات كورونا

افتتحت أسواق الأسهم الأميركية، جلسة اليوم الثلاثاء بارتفاع زاد على 4% لليوم الثاني على التوالي، بعد خسائر قاسية منيت بها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". لكن المكاسب تقلصت بعد ذلك بسبب إعلان ارتفاع حالات الوفاة في نيويورك.

وقفزت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الخميس، وسط مؤشرات أولية على تباطؤ حالات الإصابة بفيروس كورونا في بؤر تفشيه بالولايات المتحدة مما أثار الآمال في أن إجراءات الإغلاق العام الكاسحة تؤتي ثمارها.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 857.45 نقطة بما يعادل 3.78% ليصل إلى 23537.44 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 74.97 نقطة أو 2.81% مسجلا 2738.65 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 216.75 نقطة أو 2.74% إلى 8129.99 نقطة.