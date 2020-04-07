جدوى ريت الحرمين: الإعفاء من إيجار عقارات الصندوق مستمر

أعلن "جدوى ريت الحرمين" أن الإعفاء من إيجارات جميع عقارات الصندوق المدرة للدخل لا يزال مستمرا حتى تاريخ الإعلان مع استمرار الإجراءات الاحترازية من إيقاف مؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة وكذلك إيقاف العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في السعودية، إضافةً إلى إيقاف الرحلات الدولية والداخلية.

ومن المتوقع أن يكون الأثر الناتج سلبياً على توزيعات أرباح النصف الأول من عام 2020م، وحيث إنه لا توجد مدة زمنية محددة للعمل بتلك الإجراءات الاحترازية، فإنه يتعذر تحديد الأثر بدقة على الصندوق.

وذكر بيان نشر على "تداول" أن مدير الصندوق سيقوم بمتابعة الأحداث والإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية والعمل على تأجير العقارات لاستخدامات بديلة.