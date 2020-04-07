جرعة "أمل" بتباطؤ إصابات كورونا تقفز بأسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على مؤشرات مبكرة بأن الوباء ربما يتباطأ.

في حين تتخذ شركات كبرى خطوات لتعزيز السيولة بعدما أدت إجراءات العزل لانهيار الطلب العالمي.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.7% بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى في نحو شهر، في الوقت الذي يشير فيه حكام عدد من الولايات الأميركية الأشد تضررا إلى أن التفشي ربما وصل لمرحلة استقرار، بحسب ما ورد في "رويترز".



وقفزت الأسهم الإسبانية 2.2% مع تباطؤ الوفيات جراء الإصابة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي اليوم، ما دفع الحكومة لدراسة تخفيف تدريجي لإجراءات وقف الأنشطة في أنحاء البلد.



ستوكس 600 مرتفع أكثر من 22% منذ نزوله لأقل مستوى في 8 أعوام في مارس آذار، لكنه يظل منخفضا بما يزيد على 24% عن ذروة فبراير شباط، حين أدى التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد إلى توقف أنشطة الأعمال.



وأصبحت تاليس الفرنسية اليوم أحدث شركة كبيرة تقلص توزيعاتها وتعلق توقعات الأرباح، لكن أسهمها صعدت 1.8%، بعد أن قالت إنها وقعت تسهيلا ائتمانيا جديدا بملياري يورو (2.17 مليار دولار) لتدعيم السيولة.