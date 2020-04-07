"تداول": سنواصل العمل بشكل طبيعي

قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إنها ستواصل العمل بشكل طبيعي مع خفض ساعات العمل، لتصبح من العاشرة صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر، بعد أن فرضت السعودية التجول على مدار اليوم في عدد من المدن وسط مخاوف فيروس كورونا المستجد.



وقالت في بيان صحافي، إنها تطمئن كافة المتعاملين في السوق على قدرتها على الوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات، وتمكين المشاركين في السوق من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.