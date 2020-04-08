بورصة مصر تقفز 6% في جلستين والأسهم تربح 22 مليار جنيه

للجلسة الثانية واصلت البورصة المصرية ارتفاعها بشكل جماعي، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بمشتريات قوية من قبل المستثمرين المصريين، عززتها مكاسب أسواق الأسهم العالمية والعربية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية ومنذ نهاية تداولات جلسة الأحد الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 21.14 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 4.05%، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 520.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأحد الماضي، إلى نحو 543.3 مليار جنيه حتى نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 6.12% بعدما أضاف نحو 568 نقطة، مرتفعاً من مستوى 9272 نقطة في إغلاق تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 9840 نقطة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 4.86% مضيفاً نحو 48 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 986 نقطة بنهاية تعاملات جلسة الأحد الماضي إلى مستوى 1034 نقطة بنهاية تعاملات أمس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 4.15% مضيفاً نحو 42 نقطة بعدما صعد من مستوى 1012 نقطة في نهاية تعاملات جلسة الأحد الماضي، إلى نحو 1054 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

وعلى صعيد تعاملات أمس، فقد ارتفع رأس المال السوقي بنحو 15.4 مليار جنيه، ليغلق عند 543.356 مليار جنيه مقارنة بإغلاق تعاملات جلسة الاثنين الماضي. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للبيع بصافي 305.6 مليون جنيه و12.7 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 318.3 مليون جنيه.

وخلال تداول أمس، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.18 مليار جنيه، من خلال 394.9 مليون سهم، عبر 176 ألف صفقة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الاثنين الماضي، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 527.953 مليار جنيه.