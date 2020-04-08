سوق السعودية ترتفع.. وسهم أرامكو مستقر مع ترقب اجتماع أوبك+

تراجعت بورصتا الأسهم في الإمارات عند الإغلاق اليوم الأربعاء بعد مكاسب على مدى جلستين إذ عزف المستثمرون عن المخاطرة بفعل مخاوف فيروس كورونا، بينما ارتفعت الأسهم السعودية قبيل اجتماع لأوبك+ بشأن تخفيضات الإنتاج.

وتراجع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 1%، مع انخفاض سهم إعمار العقارية 2.6%، وتكبد سهم بنك دبي الإسلامي خسارة بنسبة 1.9%.

وفي أبوظبي، تراجع مؤشر البورصة 1.6%. ونزل سهم بنك أبوظبي الأول 2.9%، بينما انخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 1.5%.

وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس الثلاثاء إن حزمة تحفيز إماراتية بقيمة 70 مليار دولار ستدعم السيولة في البنوك وتحد من تدهور محتمل للأصول بسبب تفشي فيروس كورونا لكنها ستزيد من احتمالات القروض الرديئة.

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وفي السابع من أبريل/نيسان، سجلت الإمارات إجمالا 2359 حالة إصابة. وأجبرت الجائحة قطاعات حيوية من اقتصاد الإمارات، مثل السياحة والنقل، على توقف شبه تام.

وأضاف مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.6 %، بدعم من ارتفاع سهم قطر للوقود 0.6 %، وصعود سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.2%.

قطر تلجأ لسوق السندات

وباعت قطر سندات بقيمة عشرة مليارات دولار على شرائح لأجل خمس وعشر و30 سنة أمس الثلاثاء، وهي أول دولة خليجية تجمع سيولة من أسواق الدين في مواجهة انخفاض لأسعار النفط وضبابية في السوق ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" اليوم الأربعاء بعد تعاملات متقلبة، مع تحرك أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات انخفاضا وارتفاعا.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.19% ليكسب 12.94 نقطة، ويقفل عند مستوى 6999.34 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال.

سهم أرامكو يغلق مستقرا

واستقر سهم أرامكو السعودية عند 32 ريالا للسهم، بتداولات بلغت 176.7 مليون ريال، فيما تقدم سهم مجموعة سامبا المالية 4.6%، وأضاف سهم البنك السعودي الفرنسي 3.5 %.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 238 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 236 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وقالت ثلاثة مصادر بأوبك+ لرويترز يوم الإثنين إن من المرجح أن يوافق منتجون كبار للنفط من بينهم السعودية وروسيا على خفض للإنتاج في اجتماع غدا الخميس، فقط إذا انضمت الولايات المتحدة إلى التحرك.

تمديد حظر التجوال

وخارج منطقة الخليج، ربح المؤشر المصري الرئيسي 2%، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي مصر 5.1%.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم إنه تقرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوما حتى 23 أبريل/نيسان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأنهى مؤشر بورصة البحرين الجلسة على خسائر 0.8%، مسجلا 1303 نقاط، وتراجع مؤشر بورصة الكويت 0.2%، إلى 5083 نقطة.

وارتفع مؤشر سوق مسقط 1.7%، إلى 3455 نقطة.