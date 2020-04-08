رويترز: إصدار أبوظبي من السندات يجمع أكثر من 25 مليار دولار

أشارت مصادر "رويترز" إلى أن إصدار أبوظبي من السندات الدولارية جمع 25 مليار دولار حتى الآن.

وقد بدأت أبوظبي بتسويق سندات مقسمة على 3 شرائح اليوم، بدون الكشف عن قيمة الطرح.

وسيقسم الطرح على شرائح، بآجال 5 أعوام و10 أعوام و30 عاما، بتسعير أولي يبلغ 265 نقطة أساس فوق سعر السندات الأميركية لأجل 5 سنوات.

أمّا شريحة العشر سنوات، فبلغ التسعير الأولي 285 نقطة أساس فوق سعر السندات الأميركية.

وبالنسبة لأجل 30 عاما، فمن المتوقع أن يبلغ التسعير 4.55%.

وتم تعيين بنك أوف أميركا وسيتي بنك وبنك أبوظبي الأول من ضمن منسقي الطرح.