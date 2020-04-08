هذه نصيحة "أزيموت" لمديري الاستثمار في زمن كورونا

أكد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أحمد أبو السعد، أن أفضل نصيحة لمديري الاستثمار في ظروف الأزمة الحالية، هي تقليل التحركات لأقصى درجة.

وأشار أبو السعد في مقابلة مع "العربية" إلى اختلاف معدلات المخاطرة في كل استثمار، في ظل تأثر الأسواق المالية بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتداعيات الإجراءات الوقائية منه التي تسبب بإغلاق مختلف الأنشطة والأعمال.

ونصح بالاحتفاظ بالفوائض المالية لستة أشهر، واصفا لذلك بأنه يعني توفر فرص أفضل، لكنه قال: "أعتقد أن مقولة cash is the king لم تعد تصلح حاليا".

وذكر أن أسواق الأسهم ستتوفر فيها فرص كبيرة في اقتصاد ما بعد كورونا.