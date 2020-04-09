أسهم أوروبا تقفز بدعم قطاعات السفر والترفيه

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، في بداية تعاملات اليوم الخميس بفضل آمال بأن جائحة فيروس كورونا تقترب من التراجع، مع تركز انتباه المستثمرين أيضا على اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي لبحث حزمة إنقاذ اقتصادي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% بحلول الساعة 7:02 بتوقيت غرينتش، مع تصدر قطاعات السفر والترفيه والسيارات والتعدين للمكاسب المبكرة.

وصعد المؤشر القياسي ما يزيد عن 5% منذ بداية الأسبوع الجاري وعوض نحو 1.7 تريليون دولار من قيمته السوقية منذ أن بلغ أدنى مستوى في ثماني سنوات في مارس آذار لكنه ما زال منخفضا 24% عن مستواه القياسي المرتفع، إذ تعرقل تدابير شاملة لإجراءات عزل عام أنشطة الشركات وتسبب تخفيضات كبيرة للوظائف.

في غضون ذلك، من المقرر أن يستأنف وزراء مالية الاتحاد الأوروبي محادثات بشأن حزمة دعم اقتصادي بقيمة نصف تريليون يورو اليوم الخميس بعد أن فشلوا في التوصل لاتفاق في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفعت أسهم قطاع النفط والغاز 1.9% قبيل اجتماع لأكبر منتجي النفط في العالم لبحث تخفيضات للإنتاج.