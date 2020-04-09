الأسهم السعودية ترتفع 3.8% في أسبوع.. وأرامكو يتجاوز سعر الطرح

ارتفعت البورصة السعودية، اليوم الخميس، قبيل اجتماع لأوبك+ لمحاولة الاتفاق على تخفيضات في إمدادات النفط، في حين سجلت الأسهم في الإمارات أكبر مكاسبها الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ سنوات.

وتعقد حاليا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية بدءا من حوالي الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

وصعد المؤشر القياسي بالبورصة السعودية 0.1%، مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للكهرباء 3.6%، وحقق المؤشر ارتفاعا قدره 3.8% خلال الأسبوع.

وأنهى سهم أرامكو تداولات اليوم الخميس على ارتفاع نسبته 0.16% وأغلق عند 32.05 ريال، ليتجاوز بذلك سعر الطرح البالغ 32 ريال. وحقق السهم ارتفاعا خلال تداولات الأسبوع قدره 1.3%.

في الوقت نفسه، قالت المملكة إنها ستنظم اجتماعا عن بعد لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين غدا الجمعة "لتعزيز الحوار والتعاون العالمي من أجل ضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين الاقتصاد العالمي من أن يصبح أكثر قوة".

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 6.4%، لتصل المكاسب الأسبوعية إلى أكثر من 9% وتصبح الأعلى بالنسبة المئوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2009. وقفز سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 11.2% بينما أغلق سهم اتصالات على ارتفاع بنسبة 5.6%.

وقالت مصادر إن أبوظبي باعت أمس الأربعاء، سندات بقيمة 7 مليارات دولار، وذلك بعد أن باعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار يوم الثلاثاء، إذ تسعى دول الخليج إلى سيولة إضافية في ظل انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وتقدم مؤشر أسهم دبي الرئيسي 3.6%، ليوقف سلساة خسائر استمرت ستة أسابيع متتالية. وأنهى المؤشر هذا الأسبوع مرتفعا بأكثر من 6%، مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ فبراير/شباط 2016.

وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني 7.7%، بينما صعد سهم بنك دبي الإسلامي 3.6%، لكن المؤشر القطري تراجع 0.5%، متأثرا بهبوط سهم مسيعيد للبتروكيماويات 6.4%.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 2.2%. وقفز سهم البنك التجاري الدولي 4.2%، فيما صعد سهم جهينة للصناعات الغذائية 8.1%.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن مصر مددت حظرا للتجول ليليا على مستوى البلاد لمدة 15 يوما حتى 23 أبريل/نيسان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.