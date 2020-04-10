بورصة مصر تحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ظهور "كورونا"

للأسبوع الأول منذ ظهور وباء كورونا المستجد، حققت البورصة المصرية أكبر مكاسب أسبوعية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مع إقبال المتعاملين المصريين على الشراء بعدما سجلت كافة الأسهم المدرجة مستويات خسائر قياسية خلال تعاملات الفترة السابقة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تداولات الأسبوع الحالي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 24.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 4.7%، وذلك بعدما قفز من مستوى 528.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 553.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 9.15% بعدما أضاف نحو 866 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مرتفعاً من مستوى 9455 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10321 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 4.62% مضيفاً نحو 46 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 995 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1041 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الحالي.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي صعد بنسبة 3.71% مضيفاً نحو 38 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1024 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1062 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وأعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت 66 شركة.

وعلى صعيد تعاملات جلسة أمس الخميس، تباينت مؤشرات البورصة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 4.1 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 265.1 مليون ورقة مالية بقيمة 905.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 170 شركة. وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة، فيما انخفضت أسعار أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات أسعار 39 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 62.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 32.81%، والمستثمرين العرب على 4.77%.

واستحوذت تعاملات الصناديق والمؤسسات على 53.68% من إجمالي تعاملات جلسة أمس الخميس، فيما كانت بقية المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 46.31%.

ومال صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 129.7 مليون جنيه، على التوالي. فيما مال صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.2 مليون جنيه، و136.3 مليون جنيه على التوالي.