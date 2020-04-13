الذهب يقفز أكثر من 1% لـ1708 دولارات.. أعلى مستوى منذ ديسمبر 2012

قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 1% إلى 1707.70 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2012.

وتأتي هذه الارتفاعات مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وسط حالة الضبابية والتخوف من تداعيات فيروس كورونا.

وكان أكد مراسل "العربية" توصل تحالف أوبك بلس، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

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من جهته ذكر وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، بتغريدة في "تويتر" أن "الاتفاق على خفض ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا ابتداء من أول مايو 2020".

ونقلت "رويترز" عن مصادر أن اتفاق تحالف أوبك بلس، يقضي بخفض الإنتاج نحو 9.7 مليون برميل يوميا بحلول مايو المقبل، مع الحديث عن حل وسط مع المكسيك، وذلك في اجتماع تحالف أوبك+ جرى اليوم الأحد.

وأضاف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بحسب وكالة "رويترز"، أن الأمر سيستغرق إلى نهاية هذا العام على الأقل ليتحسن وضع السوق.

كما نقلت وكالة إنترفاكس عن وزير الطاقة الروسي قوله إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض إنتاجها النفطي 2-3 ملايين برميل يوميا.