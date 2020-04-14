بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل آمال ببلوغ كورونا ذروته

انتعشت معظم أسواق الخليج، اليوم الثلاثاء، على أمل أن تكون جائحة فيروس كورونا تقترب من ذروتها فيما تأخذ الحكومات خطوات أكثر صرامة لاحتواء الوباء.

وأضاف المؤشر السعودي الرئيسي 1%، ليوقف الخسائر التي استمرت على مدى الجلستين السابقتين وصعد سهم مصرف الراجحي 1.3%، وسهم الاتصالات السعودية 2.8%.

ويوم الاثنين، مددت الأخيرة مذكرة تفاهم مع فودافون العالمية بشأن شراء حصتها في فودافون مصر لمدة 90 يوماً. وأعلنت السعودية، التي مددت حظر التجول لأجل غير مسمى، عن 5369 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء و83 حالة وفاة.

وفي دبي، صعد المؤشر 2.9% وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.5%، وكسب سهم بنك دبي الإسلامي 3.6%.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 1.1%، مع صعود سهم الشركة العالمية القابضة 13.1%.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حثّ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنوك التجارية على استخدام تدابير لرأس المال والسيولة بقيمة 70 مليار دولار دشنها البنك لدعم الاقتصاد خلال تفشي فيروس كورونا.

وسعت الإمارات التي سجلت حتى 13 أبريل/نيسان 4521 حالة إصابة لكبح انتشار المرض بوقف أنشطة قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل بشكل شبه تام.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 1.1%، وزاد سهم مصرف قطر الإسلامي 2%، وارتفع سهم بنك قطر الوطني 1.1%.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 1%، وكسب 28 من بين 30 سهماً على المؤشر وأغلق سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) على صعود 1.8%.

وأعلنت أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان حظر التجول ليلا ومنعت التجمعات العامة الضخمة وأغلقت المدارس والجامعات في مسعى لمنع تفشي الفيروس.