تقديرات بخسائر قياسية لسوفت بنك.. 13 مليار دولار

قدرت مجموعة سوفت بنك أنها ستتكبد خسائر قياسية تبلغ نحو 13 مليار دولار للسنة المالية بالكامل بضغط من خسارة في صندوق رؤية التابع لها والبالغ حجمه 100 مليار دولار، مما جدد التركيز على خطة لبيع أصول من أجل جمع سيولة وإعادة الثقة.

وانخفضت أسهم سوفت بنك بما يصل لـ 4%، اليوم الثلاثاء قبل أن تعوض خسائرها وتغلق على ارتفاع يقترب من 5%، بعد أن قالت المجموعة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إنها تتوقع أن يتكبد صندوق رؤية خسارة 1.8 تريليون ين (16.7 مليار دولار) في السنة المالية بأكملها بسبب تدهور أداء استثماراته في قطاع التكنولوجيا.

وأداء الصندوق، الذي علق ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي عليه الكثير، سيتسبب في أكبر خسارة سنوية للمجموعة بما يسلط الضوء على الحاجة لخطته لجمع ما يصل إلى 4.5 تريليون ين عبر بيع أصول.

وجاء الارتفاع في أسهم سوفت بنك اليوم الثلاثاء بعد تعليق من وكالة التصنيف الائتماني اليابانية قالت فيه إن أثر الخسائر السنوية المتوقعة على التصنيف الائتماني للمجموعة محدود ولن تؤثر بصورة كبيرة على معدلات الدين.

وسجل صندوق رؤية خسارة قيمتها نحو 800 مليار ين في 9 أشهر حتى ديسمبر/كانون الأول.