لأول مرة.. الليرة اللبنانية تهوي لـ3000 مقابل الدولار

سجل سعر الدولار الأميركي "الشحيح" في لبنان 3050 ليرة، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى في السوق الموازية في البلد الذي يعاني أزمة مالية محت نصف قيمة العملة المحلية.



وأصبحت السوق غير الرسمية مصدرا رئيسيا للحصول على العملة الصعبة لمعظم الناس، منذ أن هوى لبنان إلى أزمة قبل حوالي 6 أشهر لتبتعد العملة عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 الساري منذ عقدين.

موضوع يهمك تشير الأرقام الصادرة في فبراير (شباط) الماضي، عن جمعية مصارف لبنان، إلى أن المصارف وظفت في مصرف لبنان، 76 مليار دولار.... لبنان يواجه أزمتين للدولار.. و56 مليارا تبخرت من "المركزي" اقتصاد

وهوت الليرة اللبنانية بشكل أكبر منذ أن أرغمت جائحة فيروس كورونا البلاد، على فرض عزل عام في مارس آذار ومع قيام البنوك بإغلاق صنبور الدولار.



وقال مكتبان للصرافة لرويترز إن الدولار جرى تداوله اليوم عند 3050 ليرة، وهو ما قالا إنه يحدث للمرة الأولى، ارتفاعا من 2980 ليرة أمس الاثنين.



ووصفت محطة تلفزيون (ال بي سي) السعر بأنه "مستوى قياسي جديد" يتخطى حاجز 3000 ليرة عند بعض المتعاملين.

وقال مستوردان إنهما عرض عليهما أسعار أعلى من 3000 ليرة للمرة الأولى.

وأرغمت قيود مصرفية معظم المستوردين، عدا مشتري القمح والأدوية والوقود، على الحصول على الدولارات من السوق غير الرسمية.

وقيّدت البنوك، التي تعاني نقصا في السيولة، سحب الدولارات وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر تشرين الأول بعد أن نضبت تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان واندلاع احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة.