توقعات اقتصادية "تخيف" أسواق المنطقة وتغلقها على تراجع

هبطت بورصات الشرق الأوسط اليوم الأربعاء في أعقاب تحذيرات من أسوأ ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات، مما يسلط الضوء على الأضرار الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 3%، في 2020 في ظل انهيار مفاجئ للأنشطة فيما سيكون أكبر هبوط منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.9%، إلى 6814 نقطة، مع هبوط سهم عملاق النفط شركة أرامكو السعودية 1.3%، ومصرف الراجحي 0.9 %.

تجري أكبر شركة منتجة للنفط في العالم محادثات في مراحلها المبكرة مع البنوك لاقتراض حوالي 10 مليارات دولار للمساهمة في تمويل الاستحواذ على 70 %، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بحسب ثلاثة مصادر مصرفية. ونزل سهم سابك 0.8%.

في غضون ذلك، بدأت المملكة اليوم تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح.

وكانت الأسهم في الإمارات، التي أطلقت إجراءات بقيمة 70 مليار دولار لدعم الاقتصاد، أكبر متضرر.

ونزل المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 2.2%، ليسجل 1897 نقطة، وفقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2%، في حين نزل سهم إعمار العقارية 2.8 %.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 1.2 %، ليسجل 4127 نقطة، تحت ضغط خسائر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، والذي فقد 2%.

وقالت الإمارات يوم الثلاثاء إنها ستمدد فترة سداد الضرائب المستحقة على الشركات لشهر.

وهبط المؤشر القطري 0.9%، إلى 8852 نقطة، إذ نزل 17 من أسهمه العشرين. وفقد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 1.1 %.

وفي مصر، فقد المؤشر القيادي 1.1 %، إلى 10342 نقطة، وأغلق سهم البنك التجاري الدولي منخفضا اثنين بالمئة في حين نزل سهم محتكر التبغ، الشركة الشرقية للدخان، 1.5 %.