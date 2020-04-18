ارتفاع عدد المستثمرين الأفراد في الأسهم السعودية 16%

ارتفع عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 5.5 مليون مستثمر بنهاية الربع الأول من 2020، بزيادة 15.8% (نحو 750.93 ألف مستثمر) على أساس سنوي، و0.4% (22.72 ألف مستثمر) على أساس ربعي.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، كان عدد المستثمرين الأفراد يبلغ نحو 5.48 مليون مستثمر بنهاية الربع الرابع 2019، ونحو 4.75 مليون مستثمر بنهاية الربع الأول من 2019.

ووفقا لبيانات هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية المملوكة من قبل الأفراد في السوق بنهاية الربع الأول 0.8% (83.24 ألف محفظة) على أساس سنوي، لتبلغ نحو 9.96 مليون محفظة مقابل 9.87 مليون محفظة نهاية الربع المقابل.

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كما ارتفعت محافظ الأفراد 0.9% (91.01 ألف محفظة) على أساس ربعي، وذلك بعد أن كانت 9.86 مليون محفظة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2019.

ويعد عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول 2020 الأعلى منذ بدء نشر البيانات منذ نهاية الربع الثاني 2013، وكذلك بالنسبة لعدد محافظ الأفراد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع سوق الأسهم السعودية الرئيسة 22.5% (1884 نقطة) خلال الربع الأول 2020، وبنسبة 26.2% (2314 نقطة) خلال الفترة الممتدة من نهاية الربع الأول 2019 إلى نهاية الربع الأول 2020، وهو ما يعكس اقتناص الأفراد لفرص التراجعات.

وفيما يخص توزيع عدد الأفراد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بحسب الجنس، فارتفع عدد المستثمرات إلى نحو 1.36 مليون بنهاية الربع الأول، بعد أن كان يبلغ 1.01 مليون بنهاية الفترة المماثلة من 2019، مسجلا نموا 34.4% (347.87 ألف أنثى)، ومقارنة بـ 1.35 مليون مستثمرة بنهاية الربع الرابع 2019 بنمو 0.5% (7.23 ألف مستثمرة).

وهذه القفزة في مستثمرات سوق الأسهم السعودية، جعلت عددهن عند أعلى مستوى منذ بدء نشر البيانات من قبل الجهات المختصة منذ نهاية الربع الثاني 2013، مشكلات نحو 24.7% من إجمالي عدد المستثمرين الأفراد بنهاية الربع الأول 2020.

أما المستثمرون الذكور فبلغ عددهم نحو 4.14 مليون مستثمر فرد مسجلا نموا 10.8% (403.07 ألف ذكر)، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق والبالغ نحو 3.74 مليون مستثمر ذكر، ومقارنة بـ 4.12 مليون مستثمر ذكر بنهاية الربع الرابع 2019 بزيادة 0.4% (15.49 ألف مستثمر).

وشكل عدد المستثمرين الذكور نحو 75.3% من مجموع عدد المستثمرين الأفراد بنهاية الربع الأول 2020.