بورصة مصر.. أرباح أسبوعية هزيلة والمؤشرات تغلق على تباين

بدعم مشتريات المستثمرين المصريين، أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على مكاسب هزيلة، بينما أغلقت المؤشرات جلسات الأسبوع على تباين.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تداولات الأسبوع الماضي، فقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.1 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.19%، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 553.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 554.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1.61% بعدما فقد نحو 167 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، متراجعاً من مستوى 10321 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 10154 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

في المقابل، قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 5.37% مضيفاً نحو 56 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 1041 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 1097 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي صعد بنسبة 2.07%، مضيفاً نحو 22 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1062 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 1084 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وأعلنت البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق تعاملات الخميس الماضي، وضمت 64 شركة.

على صعيد تعاملات جلسة الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، تباينت المؤشرات بختام التعاملات، حيث تراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.81%، كما تراجع المؤشر المئوي بنسبة 0.47%، وفي المقابل، ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 0.5%.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 234.3 مليون ورقة مالية بقيمة 973.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 172 شركة. وشهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 67 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 64 شركة، فيما لم تتغير مستويات أسعار 41 شركة.

واستحوذت تعاملات المصريين على نحو 61.13% من إجمالي تعاملات جلسة الخميس الماضي، بينما استحوذت تعاملات الأجانب على نسبة 34.96%، والعرب على 3.91%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على نحو 54.09% من إجمالي التعاملات، وكانت بقية المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 45.90%.