خبير: نجاح طرح السندات السعودية يعكس ثقة المستثمرين

أكد المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات، عصام الطواري، في مقابلة سابقة، أن نجاح طرح السندات الأخير من قبل السعودية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، وانخفاض نسبة المديونية العامة.

وكانت وزارة المالية السعودية، قد أعلنت الخميس الماضي، إتمام تسعير سندات مقومة بالدولار بقيمة 7 مليارات دولار، في إصدار تم تسعيره بأقل من المتوقع نتيجة الطلب القوي الذي تجاوز 54 مليار دولار، أي ما يفوق 7 أضعاف حجم الإصدار.

موضوع يهمك أعلنت وزارة المالية السعودية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها... السعودية تصدر سندات بـ7 مليارات دولار.. والطلبات تتجاوز 54 مليارا اقتصاد

وذلك على الرغم من إصدارات أخرى قامت بها أبوظبي وقطر.

وقد بلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار (ما يعادل 26.25 مليار ريال) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي:

الأولى: 2.5 دولار (ما يعادل 9.37 مليار ريال) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025م.

الثانية: 1.5مليار دولار (ما يعادل 5.62 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2030م.

الثالثة: 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060م.

وكانت السعودية قد عينت سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف تشاينا وميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي وسامبا كابيتال لعملية السندات ولترتيب بيع أوراق الدين.