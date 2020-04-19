"بتروكيم" توزع أرباحاً نقدية بنسبة 5% عن عام 2019

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، في اجتماعها يوم الخميس 16 أبريل 2020، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال (بواقع 0.50 ريال للسهم)، على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن العمومية وافقت كذلك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

إلى ذلك، وافقت على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

كما تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة) ومجموعة سامبا المالية، ولعضو مجلس إدارة بتروكيم إياد الحسين، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل الحسين عضو في مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية.

وهي عبارة عن حصول الشركة السعودية للبوليمرات على قرض بقيمة 1,500 مليون ريال، بتاريخ 8 مارس 2020م، وبدون شروط تفضيلية لمدة أربع سنوات.