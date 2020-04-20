تداول: لا تغيير بمواعيد تداولات الأسهم السعودية برمضان

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان، والتي أظهرت عدم تغيير في المواعيد مقارنة بالأوقات المعمول بها حاليا، والتي طبقتها تداول بدءا من 26 مارس الماضي.

وسيبدأ مزاد الافتتاح في كل من السوق الرئيسية ونمو، من 9.30 صباحا إلى 10 صباحا. وتستمر التداولات بالسوق المفتوح من الساعة 10 صباحا إلى الواحدة ظهرا. ومزاد الإغلاق يستمر 10 دقائق من الساعة الواحدة إلى الواحدة و10 دقائق، وفقا لبيان صادر عن تداول.

وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 01:10 مساءً إلى الساعة 01:20 مساء، وجلسة السوق مغلقة من الساعة 01:20 مساء إلى الساعة 02:00 مساء.

وفيما يتعلق بسوق صناديق المؤشرات المتداولة، يبدأ مزاد قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، وتداولات السوق المفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 مساء، وتداولات السوق المغلق من الساعة 01:00 مساء إلى الساعة 2:00 مساء.

وفيما يتعلق بسوق الصكوك والسندات، يبدأ مزاد قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، وتداولات السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 مساءً، فيما تبدأ جلسة السوق مغلق من الساعة 01:00 مساءً إلى الساعة 02:00 مساءً.