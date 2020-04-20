خلل بأنظمة بورصة صينية يهوي بمؤشر 17%

قالت بورصة شنغهاي الصينية، إن تحديث أنظمة التداول كان السبب وراء العطل النادر في أحد المؤشرات، والذي حدث خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، ما أدى إلى تراجع كبير في مؤشر أسهم الرعاية الصحية.

وقالت البورصة في بيان، إن الخطأ نتج عن تغيير في نظام احتساب المؤشر الذي جرى الانتهاء منه خلال إجازة الأسبوع.

وأدى هذا الخطأ إلى ظهور مؤشر سي إس أي 300 للرعاية الصحية متراجعا بنسبة 17% خلال افتتاح جلسة اليوم، رغم عدم تراجع أي سهم من الأسهم الـ 29 المكونة للمؤشر بأكثر من 2%. وأغلق المؤشر في نهاية المطاف على ارتفاع بنسبة 0.7%.

وقال لو بوليانج مدير صندوق لدى شركة شينزين قينهاي دايو للاستثمار، إنه لم يشهد حدوث الخطأ طوال فترة عمله، مؤكدا أن هذا الخطأ سيئ جدا، خاصة أنه يؤثر على جميع تداولات صناديق المؤشرات.

ويتابع نحو 20 صندوقا للمؤشرات، مؤشر سي إس أي 300، وفقا لبلومبيرغ.

ومنذ بداية العام، حقق مؤشر سي إس أي 300 للرعاية الصحية ارتفاعا قدره 10%، وهو الأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات الأخرى، فيما هوى مؤشر سي إس أي العام بنسبة 5.9%.

"من أكثر المتأثرين بهذا الخطأ هم المتداولون الذين يستخدمون البرامج لإجراء عمليات التداولات بصورة أوتوماتيكية، بناء على بيانات مؤشر سي أس أي 300"، وفقا لما قاله شين جياهي، رئيس قطاع الاستثمار في مؤسسة نوفيم أركيا تيكنولوجي.