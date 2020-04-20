موبايلي تحقق 130 مليون ريال أرباحا فصلية بنمو 93%

حققت شركة اتحاد اتصالات موبايلي السعودية أرباحاً في الربع الأول من 2020، بلغت قيمتها 130 مليون ريال، مقابل أرباح 67.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بنمو 93%.

كانت موبايلي قد تكبدت خسائر في الربع السابق بقيمة 125 مليون ريال.

وقالت موبايلي إن ارتفاع أرباحها يعود إلى مواصلة الشركة تحسين إيراداتها للربع العاشر على التوالي، حيث بلغت إيرادات الربع الأول من العام 2020م 3,600 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 3,201 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 12.5%. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة وتحسن قاعدة العملاء الأفراد ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة ونمو قاعدة الألياف الضوئية.

وبلغ إجمالي الربح 2,065 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020م مقارنة بـ 1,839 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 12.3%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات

واستمرت الشركة في رفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,285 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020م بالمقارنة مع 1,272 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بتحسن قدره 1%. ويعود ذلك التحسن إلى الزيادة في الإيرادات.

وقد انخفضت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 36% في الربع الأول من العام 2020م بالمقارنة مع 40% في الربع المماثل من العام السابق.

وتحسنت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2020م بنسبة 7% لتصل إلى 296 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 277 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وفي سياق متصل انخفضت مصاريف التمويل للربع الأول من العام 2020م لتصل إلى 162 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 212 مليون ريال سعودي للربع الأول من العام 2019 بانخفاض قدره 23.7% نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام الماضي، إضافة إلى انخفاض معدل الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور).

وبلغ مصروف الزكاة للربع الأول من العام 2020م 14 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 9 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق.