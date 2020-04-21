الدولار يعزز مكاسبة مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة

استأنف الدولار مكاسبه أمام عملات منتجي النفط، اليوم الثلاثاء، مع استمرار قلق المستثمرين إثر هبوط تاريخي للعقود الآجلة للخام الأميركية لأقل من الصفر وعزوفهم عن المخاطرة حتى بعد صعود الخام.



كما لقي الدولار دعما جراء قلق حيال صحة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون عقب تقارير إعلامية تفيد تلقيه علاجا عقب خضوعه لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية.



وهوى الخام الأميركي في التعاملات الآجلة لأقل من الصفر يوم أمس الاثنين بفعل تخمة المعروض وضعف الطلب، نتيجة أزمة فيروس كورونا ولكنه استطاع الصعود فوق الصفر في التعاملات المبكرة اليوم.



ومقابل الكرونة النرويجية، زاد الدولار الأميركي 0.28% إلى 10.4722 وكان قد كسب أمس 1.2%. وسجل الدولار 24.1040 بيزو مكسيكي بعدما قفز 1.3% في اليوم السابق.



وصعدت العملة الأميركية 0.2% إلى 75.758 روبل روسي كما ارتفعت مقابل نظيرتها الكندية إلى 1.4162 دولار كندي بعدما سجلت أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين.



وكانت عملة كوريا الجنوبية من أكبر الخاسرين وهوت نحو 1% إلى 1232.15 وون مقابل الدولار بعد أن أوردت سي.إن.إن أن كيم في خطر شديد بعد جراحة.



لكن مصادر في حكومة كوريا الجنوبية والحزب الشيوعي الصيني فندت هذه التقارير الإعلامية.



وارتفع الدولار إلى 0.9702 فرنك سويسري، فيما استمر النزوح للملاذ الآمن في دعم العملة الأميركية. ونزل الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2411 دولار.



واستقر الدولار عند 107.47 ين.



ونزل اليورو مقابل العملة الأميركية إلى 1.0841 دولار أميركي. ومقابل الإسترليني، لم يطرأ تغير على العملة الموحدة عند 87.38 بنس.