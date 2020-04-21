تراجع جماعي للأسواق الخليجية على خلفية خسائر النفط

أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تراجع اليوم الثلاثاء مع بقاء العقود الآجلة للنفط الأمريكي في المنطقة السلبية بسبب مخاوف من أن الولايات المتحدة لن يكون لديها متسع لمزيد من المخزونات وسط تخمة في المعروض بسبب تبعات إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحلول الساعة 1106 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار عند سالب سبعة دولارات للبرميل ارتفاعا بمقدار 30.63 دولار من إغلاق أمس الاثنين عندما أغلقت تلك العقود عند انخفاض بلغ سالب 37.63 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت تسليم يونيو حزيران 4.1 دولار بما يعادل نحو 16% إلى 21.48 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر السوق السعودية 1.6% مع تراجع سهم أرامكو 2% ونزول سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.9%.

وأغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء على انخفاض 3.1% بعد أن أعلنت التنازل عن نصيب صندوق الاستثمارات العامة في الأرباح عن العام المالي 2019. ويملك الصندوق أكثر من 74% من إجمالي أسهم الشركة.

وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الشهر الماضي خفضا يقارب 5% في ميزانيتها للعام الجاري، بما يوازي نحو 50 مليار ريال، وقالت إنها ستعيد تقييم الإنفاق وفقا للتطورات في سوق النفط وفي تبعات الجائحة.

وفي دبي، تراجع المؤشر 3.3%، وفقد أكبر بنوك الإمارة، الإمارات دبي الوطني، 4.8% وبنك دبي الإسلامي 4.1%.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني أمس الاثنين أنه حقق ربحا صافيا 2.08 مليار درهم (566.33 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بانخفاض 24% عن نفس الفترة قبل سنة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 2.7%، بفعل نزول سهم بنك أبوظبي الأول 4.9%.

وخسر مؤشر سوق الأسهم القطرية 1.4%، وهبط سهم بنك قطر الوطني 2.3% ومسيعيد للبتروكيماويات 2.3%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.8% في أول جلسة بعد عطلة استمرت يومين في البلاد. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 3.8% والشرقية للدخان 3.9%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. تراجع المؤشر 1.6% إلى 6497 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 2.7% إلى 3860 نقطة.

دبي.. نزل المؤشر 3.3% إلى 1826 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 1.4% إلى 8326 نقطة.

مصر .. تراجع المؤشر 2.8% إلى 9875 نقطة.

البحرين.. خسر المؤشر 0.5% مسجلا 1313 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 1.2% إلى 3442 نقطة.

الكويت.. فقد المؤشر 2.6% ليبلغ 5055 نقطة.