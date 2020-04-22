إحالة اشتباه بمخالفة مستثمرين لنظام سوق السعودية للنيابة

قرار هيئة السوق المالية السعودية إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

وكشفت أن إحالة المستثمرين تمت بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، بسبب تداولاتهما محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ووحدات صندوقين من الصناديق العقارية المتداولة.

وذكرت الهيئة أن هذا يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب.

وقالت إنها تعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.