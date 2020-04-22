بريق الذهب يخفت أمام الدولار..المعدن الأصفر يهبط 0.2%

نزلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في حين غطت قوة الدولار والتهافت على السيولة عقب الانهيار التاريخي للعقود الآجلة للخام الأميركي على الدعم من خلال مشتريات للمعدن الأصفر كملاذ آمن.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1682.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أقل مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء، إذ أدى انهيار أسعار النفط لعمليات بيع مذعورة في الأسواق الأوسع وغذى ذلك التهافت على السيولة.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1% إلى 1704.10 دولار. ومقابل منافسين رئيسيين، حام الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء.

انخفضت أسعار النفط مجددا، اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب بسبب تفشي فيروس كورونا. وتحول عقد أقرب استحقاق للخام الأميركي لأول مرة في التاريخ سلبا يوم الاثنين.

وقال محللون إن الذهب قد يتعرض لضغوط على المدى الأطول، إذ إنه يستخدم للتحوط في مواجهة التضخم ويميل انخفاض أسعار النفط لزيادة الضغوط الانكماشية في السوق.

وأضافوا أن إجراءات التحفيز المالي والنقدي الضخمة من جانب بنوك مركزية عالمية لاسيما مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والحكومات ستُبقي الذهب مدعوما.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.6% إلى 1972.57 دولار للأوقية بعدما لامس أقل مستوى في نحو شهر في الجلسة السابقة.

وكسب البلاتين 0.4% إلى 749.29 دولار للأوقية، بينما فقدت الفضة 0.8% إلى 14.80 دولار.