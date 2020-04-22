أسواق الخليج تتلقى دعما من صعود النفط.. وأرامكو يرتفع 1%

أغلقت معظم بورصات الأسهم الرئيسية في الخليج مرتفعة اليوم الأربعاء، إذ تلقت الدعم بفضل تعافي خام برنت بعدما سجل أقل مستوى منذ 1999 خلال الجلسة.

واتفقت أوبك+ على قيود جديدة الشهر الجاري، لكن الإجراءات العالمية لاحتواء جائحة فيروس كورونا أضرت بالطلب ودفعت أسعار النفط للتراجع.

ونزل خام برنت 24% في الجلسة السابقة ولامس 15.98 دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، وهو أقل مستوى منذ يونيو/حزيران 1999، بحسب ما ورد في "رويترز".

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش، ارتفع برنت 1.2% إلى 19.57 دولار.

موضوع يهمك أشارت وكالة "رويترز" إلى أن أرامكو قد عينت HSBC والبنك الياباني SMBC لتنسيق محادثات قرض بـ10 مليارات دولار.ولم تعلق... أرامكو تعين HSBC وSMBC لتنسيق محادثات قرض بـ10 مليارات دولار شركات

وزاد المؤشر السعودي الرئيسي 0.7%، وكسب سهم مصرف الراجحي 1%، وارتفع سهم شركة أرامكو السعودية بالنسبة ذاتها.

وقال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية اختارت إتش.إس.بي.سي، و البنك الياباني SMBC لتنسيق محادثات مع بنوك أخرى من أجل قرض بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا تسعى شركة النفط العملاقة للحصول عليه.

وسيساعد التمويل الشركة في دعم استحواذها على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة. ونزل سهم سابك 0.9%.

سهم إعمار يقفز بمؤشر دبي

وفي دبي، كسب المؤشر 2% بفضل قفزة لسهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 6.9%، وصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5%.

وارتفع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) الإماراتية 1.8% بعد إعلان الشركة نتائجها الفصلية.

وتقدم مؤشر بورصة أبوظبي 3.3%، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، وهو الأكبر في البلاد، 3.8%.

بينما أغلق المؤشر القطري مرتفعا 2.1%، بفضل ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 3.4% وبنك قطر الوطني 2.4%.

وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 0.8%، وفقد سهم الشرقية للدخان 3.8% والبنك التجاري الدولي 0.5%.

وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.5% في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز، انخفاضا من 5.9% التي توقعها اقتصاديون قبل ثلاثة أشهر فقط قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم.