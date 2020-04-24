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السعودية.. إقفال طرح أبريل لصكوك محلية بـ5.5 مليار ريال

المصدر: الرياض - واس
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أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرةً إلى أنه تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,550 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 1,300مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,523 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 4,250 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,238 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

كلمات دالّة

#وزارة المالية, #طرح, #السعودية

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