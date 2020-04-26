الكويت تسمح لصانع السوق باقتراض أسهم الخزينة

أصدرت هيئة أسواق المال قرارا بالسماح لصانع السوق باقتراض أسهم الخزينة، ويأتي ذلك القرار لتشجيع حركة صانع السوق، خاصة وأن الشركة المدرجة ستتعامل مباشرة مع صانع السوق، وفقا لجريدة الأنباء.

ونقلت الجريدة عن مصادر أنه تم إضافة نصوص جديدة في القانون تتيح آليات جديدة قيام صانع السوق باقتراض أسهم الشركات المدرجة لتحدد خلو تلك الأوراق من أي قيود قانونية طوال مدة سريان الاتفاقية.

ووفقا للتعديلات الجديدة، فإنه لا يحق لصانع السوق استخدام حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم التي يقوم بصناعة السوق عليها، أو تفويض الغير بالتصويت بها أو استخدامها في تعيين أعضاء مجلس الإدارة ولا يمارس أي تأثير على قرارها بشكل مباشر أو غير مباشر وتدخل أسهمه ضمن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية وتحتسب ضمن الأسهم الممثلة في الجمعية ما عدا أسهم الخزينة المقترضة.

وحددت الهيئة الحالات التي يجوز استخدام أسهم الخزينة عليها، وهي الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة، وتخفيض رأس المال المدفوع للشركة، واستيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم، سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير، وتوزيعها على مساهمي الشركة كأسهم منحة دون أن تترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في الأسهم المصدرة.