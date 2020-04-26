تخفيف منع التجول يقفز بمؤشر سوق السعودية 3.5%

تفاعلت سوق الأسهم السعودية بقوة مع إقرار الحكومة إجراءات جديدة تهدف للتخفيف عن المواطنين والمقيمين، من الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد محققة مكاسب قوية بنسبة 3.54%، حيث أضاف المؤشر 233 نقطة، إلى 6838 نقطة، بتداولات اقتربت قيمتها من 5 مليارات ريال.

وتقرر في هذا الإطار رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم، مع الإبقاء على منع التجول "الكلي" في مكة والأحياء المعزولة سابقا. كما تم السماح بالتجول من 9 صباحا إلى 5 مساء حتى العشرين من رمضان.

وعمت المكاسب كافة قطاعات السوق وغالبية الأسهم المدرجة، حيث ارتفعت أسعار 194 سهما، فيما تراجعت أسعار سهم واحد فقط.

سهم أرامكو حقق مكاسب قوية أيضا بلغت نسبتها 3.17%، ووصل سعره إلى 30.95 ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 3.04%، إلى 54.20 ريال.

قال عبدالله الحامد رئيس المشورة الاستثمارية لدى GIB Capital إن سوق المال السعودية تفاعل اليوم مع قرارات خادم الحرمين الشريفين والمتعلقة برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم، مع الإبقاء على منع التجول "الكلي" في مكة والأحياء المعزولة سابقا.

وأشار إلى أن رفع الحظر سينعكس بصورة إيجابية على قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن عودة العمل لتلك الأنشطة يعطيها نوعا من الأريحية، إذ تبدأ الشركات في تحصيل المبيعات بعد أن اختفت خلال فترة الحظر.

وأكد أن هذا القرار ساهم في صعود السوق المالية السعودية خلال تداولات اليوم، مع نشاط في أحجام التداول.

وفيما يتعلق بالنفط، قال الحامد إن دخول اتفاق أوبك بلس حيز التنفيذ سينعكس على الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن الأمر الأساسي لعودة التوازن هو عودة الطلب مرة أخرى إلى المعدلات الطبيعية.