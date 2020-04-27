الذهب يخسر مع تحسن إقبال المستثمرين على المخاطرة

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في المعاملات الفورية 1% إلى 1709.13 دولار للأوقية، مع ارتفاع الأسهم بفضل تحسن الإقبال على المخاطرة.

وتأتي زيادة الاقبال على المخاطرة مع الدعم من تحفيز جديد من بنك اليابان المركزي واعتزام دول تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، لكن استمرار المخاوف بشأن ركود عالمي تظل تكبح الخسائر بالنسبة للذهب.

وكان الذهب تراجع بشكل أقل في تعاملات سابقة، فيما ارتفعت العقود الأميركية منه بشكل متوسط في وقت سابق.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بفضل تحفيز جديد من بنك اليابان المركزي، فيما ارتفعت الأسهم الصينية بفعل انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وكثف بنك اليابان شراء الأصول العالية المخاطر وتعهد بمشتريات غير محدودة للسندات الحكومية لمكافحة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ويميل الذهب للاستفادة من تدابير واسعة النطاق للتحفيز، إذ يُعتبر في العادة تحوطاً في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.

وتمضي عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، على مسار تخفيف قيود بعينها والسماح للشركات باستئناف العمل.