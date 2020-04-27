تباين أداء بورصات الخليج وسوق السعودية تغلق متراجعة

تراجعت البورصة السعودية، اليوم الاثنين، لتنهي مكاسب استمرت على مدار ثلاث جلسات وسط هبوط لأسعار النفط في حين ارتفعت بورصة دبي بفضل مكاسب أسهم القطاع المصرفي.

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن ندرة طاقة التخزين العالمية والمعاناة الاقتصادية العالمية جراء جائحة فيروس كورونا. ونزل خام برنت 85 سنتا ما يعادل 4%، إلى 20.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:43 بتوقيت غرينتش.

وفقد المؤشر السعودي الرئيسي 0.2% وخسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.4 بالمئة في حين نزل سهم بنك البلاد 2.3% بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم.

وزاد المؤشر الرئيسي لدبي 1.5% بفصل صعود سهم بنك دبي الإسلامي 2.6% وارتفاع سهم بنك المشرق 14.2%.

وأمس الأحد، قالت إمارة دبي إنها رفعت حظرها الكامل عن حيين تجاريين بهما عدد كبير من العمال الأجانب من ذوي الدخل المنخفض، بعد أن خففت الإمارات حظر التجول المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقلصت دبي يوم الجمعة التعقيم الشامل في الإمارة إلى تعقيم جزئي من العاشرة مساء إلى السادسة صباحا. واتخذت الآن نفس الخطوة في حيي الراس ونايف بعد إغلاقهما في إطار جهود احتواء انتشار الفيروس.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.3 % جراء نزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد 3.5 % قبل اجتماع مجلس الإدارة لإقرار النتائج المالية للربع الأول.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.2 % مع صعود سهم مصرف الريان 1.4 %. كان البنك أعلن الأسبوع الماضي تحقيق صافي ربح 547 مليون ريال (150.27 مليون دولار) بزيادة هامشية عن الربع ذاته قبل عام.

وخارج الخليج، استقر المؤشر المصري الرئيسي في ظل هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.6 % بينما ارتفع سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 5%.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري يوم الأحد إن مصر تقدمت بطلب دعم مالي من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وإن المحادثات مع الصندوق ستبدأ خلال أيام.