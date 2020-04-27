قضية المعجل.. صدور قرار نهائي بتعويض المستثمرين المتضررين

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الأستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1888/ل/س/2020م بتاريخ 2020/03/02، في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة).

وقد انتهى منطوق القرار، بحسب بيان نشر على موقع "تداول"، إلى:

1- تعويض المستثمرين المتضررين (المنضمين في الدعوى المشار إليها) من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1021458706)، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11 وذلك على النحو الموضح في أسباب القرار.

موضوع يهمك أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار اللجنة باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد... اعتماد الدعوى الجماعية المقامة ضد مسؤولي مجموعة محمد المعجل أسواق المال

2- تعويض المدعي الرئيس عن مصاريف الدعوى، وذلك من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول/محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11هـ.

3- إلزام باقي المدعى عليهم، متضامنين بتحمل ما زاد على المبالغ المحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل وفقاً لما جاء في قرار اللجنة رقم (1788/ل/د1/2016م لعام 1437هـ) وتاريخ 1437/09/10هـ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11هـ.

4- رفض ما عدا ذلك من طلبات.