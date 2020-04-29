الأسهم السعودية تصعد مع قفزات النفط.. برنت 10% والأميركي 31%

اغلفت الأسهم السعودية مرتفعة يوم الأربعاء بفضل قفزة لأسعار النفط، في حين لم يطرأ تغير يذكر على بورصتي الإمارات، فيما قد تضطر بنوك لشطب ديون تتعلق بشركة إن.إم.سي هيلث.

وبحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 2.07 دولار بما يعادل 10% إلى 22.54 دولار للبرميل.

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وصعدت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.80 دولار أو 31% إلى 16.10 دولار للبرميل عقب تهاويها لما دون الصفر الأسبوع الماضي.

وبعد ساعات من إغلاق أسواق الأسهم الخليجية، تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط على 15.06 دولار للبرميل، حيث قفز 2.72 دولار بما يعادل 22%.

كما أغلقت عقود خام برنت عند 22.54 دولار للبرميل، بارتفاع 2.08 دولار أو 10.2% بحسب "رويترز".

وجاءت زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة دون التوقعات وسط آمال لتحسن الطلب مع تحرك بعض الدول الأوروبية والمدن الأميركية لتخفيف القيود.

وتتعرض أسعار الخام لضغوط من تراجع الطلب على الوقود نحو 30% في أنحاء العالم.

واتفقت الدول الرئيسية المنتجة للنفط في منتصف إبريل نيسان على خفض الإنتاج حوالي 10 ملايين برميل يوميا، في حين يعمد منتجو النفط الصخري ومزودون كبار آخرون لتخفيضات أيضا.

وزاد المؤشر السعودي الرئيسي 1.5%، مع صعود سهم مصرف الراجحي 2.7% وجبل عمر للتنمية 6%.

وأغلق سهم شركة النفط العملاقة أرامكو على ارتفاع 0.8%.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.3% حيث صعد سهم إعمار العقارية القيادي 1.1% بينما قفز سهم إعمار للتطوير 4.1%.

لكن بنك دبي الإسلامي نزل 0.8% وله انكشاف بواقع 425 مليون دولار على شركة ان.ام.سي هيلث لإدارة المستشفيات.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مصرفية أن البنوك الإماراتية التي لها انكشاف على شركة الرعاية الصحية المتعثرة قد تجنب مخصصات بين 25 و50% من حجم دين الشركة الذي يتجاوز الملياري دولار.

وتخلى مؤشر بورصة أبوظبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق مستقرا. وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.4% بينما نزل سهم بنك أبوظبي التجاري 0.5% ويبلغ انكشافه على ان.ام.سي 981 مليون دولار.

وفي قطر، ارتفعت البورصة 1.2% ، وصعدت معظم الأسهم بما فيها البنك التجاري الذي أغلق على مكسب 4%.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 1.2% بفضل سهم البنك التجاري الدولي الذي قفز 3.8%.