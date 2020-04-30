بلومبرغ: أبوظبي تؤجل خططاً لبيع أصول بـ2 مليار دولار

اتخذ جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي بالإمارة، قراراً بتأجيل بيع حصص بقيمة 2 مليار دولار في صندوق الأسهم الخاصة التي يستثمر بها الصندوق.

وذلك وسط تفشي وباء فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19" وحالة من الضبابية تنتاب الأسواق العالمية بفعل الجائحة بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر على إطلاع بالأمر.



وقالت المصادر للوكالة إن الصندوق، الذي تبلغ حجم أصوله المدارة نحو 580 مليار دولار، كان في مفاوضات مع عدة مستثمرين من بينهم شركة Ardian الاستثمارية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها من أجل بيع تلك الحصص ولكن المفاوضات توقفت مع الاضطرابات التي أصابت الأسواق، ما أدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن تقييم تلك الأصول في خضم الجائحة التي عصفت بأسعار كافة الأصول حول العالم.



وأضاف أحد المصادر للوكالة إن الصندوق يخطط لإحياء تلك الخطة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع عودة متوقعة للهدوء إلى الأسواق العالمية واتضاح الرؤية حيال التقييم الحقيقي لأسعار الأصول المزمع بيعها.



وتسببت جائحة كورونا في ضربة قوية للشركات الملوكة من قبل صناديق الأسهم الخاصة وأدت إلى توقف شبه تام لأنشطة بيع أو شراء حصص في تلك الشركات، في وقت تشير به التوقعات إلى انخفاض متوقع في قيمة تلك النوعية من الصفقات بنحو 50% خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب ما ذكرته بلومبيرغ.



ولمستثمرين كبار على غرار جهاز أبوظبي للاستثمار، فإن غالبية الاستثمارات تتم من خلال صناديق الأسهم الخاصة، في وقت كان يفكر به الجهاز نحو التخارج من تلك الأصول وضخ الاستثمارات بصورة مباشرة في الشركات ما سيوفر التكاليف.



وجهاز أبوظبي للاستثمار هو ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي بالعالم، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.



وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة مبادلة، الذراع الاستثمارية للصندوق، فإن حجم محفظة الاستثمارات في الأسهم الخاصة للصندوق تبلغ نحو 6 مليارات دولار وتشمل قطاعات عدة من بينها بينها الإعلام، والرياضة والترفيه، والبنية التحتية للطاقة، والمنتجات الاستهلاكية وخدمات الأغذية، والصناعات الخفيفة، والخدمات المالية للأصول الخفيفة.