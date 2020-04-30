سوق السعودية تقفز فوق 7100 نقطة.. وسهم أرامكو يرتفع 2.3%

تفاعلت سوق الأسهم السعودية بقوة مع ارتفاعات أسعار النفط التي استبقت بدء سريان اتفاق أوبك بلس لخفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يوميا.

وارتفع سعر برميل النفط الأميركي أكثر من 16% في المبادلات في آسيا، الخميس، بعدما كشفت أرقام تحسن الطلب وزيادة المخزونات بمقدار أقل مما كان متوقعا في الولايات المتحدة، أول اقتصاد في العالم.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في السوق الدولية، فقد ارتفع 10,4 % إلى 24,90 دولار.

وأغلق مؤشر سوق السعودية مرتفعا 1.83%، إلى 7112 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال.

وعمت المكاسب كافة قطاعات السوق، غالبية الأسهم المتداولة، حيث ارتفعت أسعار 157 سهما، وتراجعت أسعار 30 سهما.

وأنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم مرتفعا 2.26%، إلى 31.65 ريالا، بتداولات بلغت قيمتها 269 مليون ريال.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم الخميس حلواني إخوان بنسبة 10%، تلاه سهم اتحاد الخليج 9.9%، البابطين 8.9%، وأميانتيت 6.3%.

ومن حيث الأكثر نشاطا بالقيمة تصدر دار الأركان بقيمة 436 مليون ريال، الراجحي 400 مليون ريال، وسهم مصرف الإنماء 287 مليون ريال.