بعد خسائر كارثية في مارس.. مكاسب صاروخية بسوق مصر في أبريل

بعد خسائر كارثية وعنيفة في تعاملات شهر مارس الماضي، تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب قياسية خلال تعاملات شهر أبريل، بدعم مشتريات قوية من قبل المتعاملين المصريين.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال شهر أبريل الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 38.6 مليار جنيه، مرتفعاً بنسبة 7.24% وذلك بعدما صعد من مستوى 532.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر مارس الماضي إلى مستوى 571.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس نهاية تعاملات شهر أبريل الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10% رابحاً نحو 961 نقطة خلال تعاملات شهر إبريل الماضي، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 9593 نقطة في إغلاق تعاملات شهر مارس الماضي إلى مستوى 10554 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس نهاية تعاملات شهر أبريل.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 23.23% مرتفعاً من مستوى 994 نقطة في إغلاق تعاملات شهر مارس الماضي، إلى مستوى 1225 نقطة في تعاملات شهر أبريل رابحاً نحو 231 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 10.09% مضيفاً نحو 104 نقاط، وذلك بعدما صعد من مستوى 1030 نقطة في نهاية تعاملات شهر مارس الماضي إلى مستوى 1134 نقطة في نهاية تعاملات شهر أبريل.

وكانت البورصة المصرية قد تكبدت خسائر عنيفة مجمعة خلال تعاملات شهر مارس الماضي، فقد تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 26.25% كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 17.72%، وأيضاً تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 21.37%.

وتراجع رأس المال السوقي خلال تعاملات شهر مارس بنحو 134.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 20.1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من مستوى 366.2 مليار جنيه إلى 275.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 24.8%، وانخفض رأس المال السوقي لأسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.6 مليار جنيه إلى 163 مليار جنيه بنسبة انخفاض 18.7%.

كما تراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من 566.8 مليار جنيه إلى 438.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 22.6%، ونزل رأس المال السوقي لأسهم بورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 10.3%.