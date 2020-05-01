الليرة التركية تسجل أضعف مستوى منذ أغسطس 2018

خسرت الليرة التركية 0.5% مقابل الدولار في تداولات خلال عطلة اليوم وتجاوزت سبع ليرات لتقترب من المستوى الذي شهدته في تداولات الأسبوعين الماضيين، لتبلغ أضعف مستوى منذ أزمة العملة في أغسطس 2018.

وبلغت الليرة 7.0175، لتتراجع عن المستوى المتدني البالغ 7.0250. والأسواق التركية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة الأول من مايو، وفقاً لـ"رويترز".

وقال مسؤول تركي يوم الثلاثاء الماضي إن الحكومة تسعى لبدء إعادة فتح الاقتصاد في نهاية مايو بعدما تباطأ بشدة بسبب إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا، مضيفاً أن المسؤولين سيسعون لتجنب موجة ثانية من العدوى.

وعلى صعيد منفصل، قال رئيس جمعية مراكز التسوق التركية إن هناك خططاً لإعادة فتح تدريجي للمراكز اعتباراً من 11 مايو أيار بناء على طلب تجار التجزئة وموافقة مجلس استشاري تابع للسلطات الصحية.

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وأغلقت تركيا مراكز التسوق والمدارس والمطاعم والمقاهي للحد من زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. ومع ذلك لا تزال بعض أماكن العمل مفتوحة، وفرضت أوامر جزئية بالبقاء في المنزل، وأغلقت الحدود إلى حد كبير وبطّأت حركة التنقل الداخلية.

وارتبكت حركة التجارة والإنفاق والتصنيع وثقة المستهلكين، التي وصلت مستوى قياسياً منخفضاً هذا الشهر، حيث دفعت إجراءات احتواء الفيروس الاقتصاد التركي نحو الانحسار الثاني له خلال أقل من سنتين.

وقال حسين التاس، مسؤول في مجلس مراكز التسوق، في مقابلة، إن إعادة الفتح المرحلي المخطط لها من 11 مايو أيار قد تستبعد في البداية دور السينما والملاعب والمطاعم، حيث سيكون من الصعب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، إلى أن توافق الحكومة.

وأضاف أن المدن الأكثر تضررا مثل اسطنبول، أسوأ منطقة من حيث تفشي الفيروس في تركيا، قد تبقى على الأرجح مغلقة لفترة أطول. موضحاً أن كل مراكز التسوق في أنحاء البلاد قد يُعاد فتحها بحلول يونيو حزيران.