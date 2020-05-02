أداء قوي للسندات السعودية بعد تعديل موديز لنظرتها المستقبلية

ارتفعت السندات السعودية ليل الجمعة رغم تعديل وكالة موديز من نظرتها المستقبلية للديون السعودية على وقع هبوط أسعار النفط، في وقت أشارت فيه الوكالة إلى أداء قوي لميزانية المملكة.

وأظهرت بيانات منصة bondevalue المتخصصة في تتبع أداء أسواق الدين حول العالم، والتي أطلعت عليها "العربية.نت" إقبالاً قوياً على السندات السعودية، فيما بدا أنه ثقة من قبل المستثمرين في تلك السندات وقيمتها المستقبلية.

وتراجع العائد على سندات السعودية استحاق أكتوبر من العام المقبل إلى 1.52% وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق وسط إقبال كبير من قبل المستثمرين.

والعلاقة عكسية بين العائد على السند وإقبال المستثمرين عليها فكلما ارتفع الطلب تراجع العائد والعكس بالعكس.

فيما انخفض العائد على سندات السعودية السيادية استحقاق مارس 2023 بنحو 55 نقطة أساس إلى 2.05% في وقت بلغ به سعر السند الواحد 102.5 دولار.

كما تراجع العائد على سندات استحقاق أكتوبر 2026 إلى 2.76% وسط سيولة قوية وإقبال كثيف من لدى المستثمرين.

ويأتي الأداء القوي للديون السعودية، وسط موجعة بيع قوية بالأسواق الناشئة مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وفي تلك الأثناء، تشير بيانات Asset Macro إلى تراجع التأمين على تكلفة الديون السيادية للسعودية لآجل 5 سنوات من قمة بلغت نحو 232.47 نقطة في 18 مارس الماضي إلى مستويات تبلغ نحو 155 نقطة أساس بالوقت الحالي في أحدث علامة على ثقة المستثمرين في أدوات الدين السعودية.