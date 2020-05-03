الأسهم السعودية تعمق خسائرها والمؤشر يهوي بأكثر من 7.4%

عمقت الأسهم السعودية من خسائرها في نهاية تعاملات اليوم الأحد، حيث هوى المؤشر بنحو 7.41% إلى مستوى 6585 نقطة.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد صرح في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، أن الحكومة بصدد تقليص النفقات بما لا يؤثر على الخدمات الأساسية للمواطنين في خطوة تستهدف السيطرة على عجز الميزانية واستدامة المالية العامة للدولة، وكإجراء للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وخسر المؤشر الرئيسي للسوق نحو 527 نقطة، وتراجعت أسعار 194 سهما، وكافة قطاعات السوق.

موضوع يهمك قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" بثت ليل السبت، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة... شاهد.. المقابلة الكاملة لوزير المالية السعودي محمد الجدعان أسواق العربية 1830

مستوى الـ 6 آلاف

واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، محمد الشماسي، في مقابلة مع "العربية" أن يخسر مؤشر سوق السعودية مستوى 6000 نقطة الذي وصفه بأنه مستوى قوي من المكاسب، مبني على أساسيات السوق.

وقال إن خيار الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة، يأخذ أفضلية على خيار السحب من الاحتياطيات.

واعتبر أن مزاحمة السيولة في السوق المحلية لن تكون مناسبة في الوقت الحالي، كما أن فرض الرسوم أو رفع الضرائب مثل القيمة المضافة، لن تكون مواتية في الظروف الحالية.

وأشار إلى أن حديث وزير المالية السعودي، ينبئ بأن قطاعات الدولة بعد تعاملها المباشر مع الجائحة تذهب إلى التعامل مع المرحلة المقبلة ومعالجة الآثار المالية والاقتصادية لها.

وأشار إلى معاناة الاقتصاد لتحديين الأول جائحة كورونا والثاني صدمة أسواق النفط.

وقال إن ميزانية الدولة تواجه تحديات في الانفاق الاستثماري معتبرا أن آلية الاستدانة ستكون أكثر ملائمة من السحب من الاحتياطيات في مواجهة متطلبات استدامة التمويل.

وتوقع أن الإنفاق الاستثماري الذي سيطاله جزءا كبيرا من الخفض ومن الخصومات، سوف ينعكس على أداء الاقتصاد.

سهم أرامكو

وتراجع سهم أرامكو بأكثر من 5.2%، إلى مستويات الـ30 ريالا.

وكانت أسهم الأسمنت الأكثر خسارة في السوق، حيث هبطت أسعار أسمنت الشمالية، أسمنت العربية، أسمنت الجنوب، وأسمنت تبوك بنسبة 10%.

وقد يتأثر قطاع الأسمنت بالخفض المحتمل للإنفاق في الميزانية السعودية، خاصة فيما يتعلق بمستويات الطلب مع تأجيل بعض المشروعات.

وخالفت أسهم حلواني إخوان الاتجاه الهبوطي السائد للسوق، حيث ارتفعت 9.9%.

سوق دبي يخسر 4%

وخليجيا تراجع مؤشر سوق دبي المالي 3.96% إلى 1946 نقطة، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.95% إلى 4105 نقاط.

وسجل مؤشر السوق الأول الكويتي تراجعاً بنسبة 2.02% إلى 5248 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.16% إلى 1310 نقاط.