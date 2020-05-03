220 مليار جنيه إصدارات السوق الأولية بمصر في 2019

أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى ارتفاع قيمة إصدارات السوق الأولية للأوراق المالية في مصر من 214.8 مليار جنيه خلال عام 2018 إلى نحو 220.4 مليار جنيه عام 2019 بمعدل نمو 2.6%.

ولدى إعلانها التقرير السنوي، أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن قيمة إصدارات سندات التوريق تجاوزت نحو 22 مليار جنية خلال عام 2019 مقابل نحو 5.3 مليار جنية فقط في 2018، وتمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.

وأشار التقرير إلى تحقيق البورصة المصرية لأداء متوسط خلال العام الماضي، حيث سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، مستوى 13962 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي مرتفعاً بنسبة 7.1% خلال العام، كما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر المقوم بالدولار بنحو 19.6%.

وعلى الرغم من انخفاض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي بنسبة 5.5% ليصل إلى نحو 708.3 مليار جنية مقابل نحو 749.7 مليار جنية في إغلاق العام 2018.

لكن رغم هذه البيانات، أشارت الهيئة إلى أن أداء البورصة المصرية ما زال أفضل بالمقارنة بأداء العديد من بورصات الدول المتقدمة والنامية، حيث احتلت مصر المركز الثالث بين جميع الدول المتقدمة والناشئة، بنسبة زيادة بلغت نحو 39% وذلك وفقا لمؤشر مورغان ستانل للأسواق الناشئة.

وعلى صعيد مستوى السيولة، أشارت بيانات هيئة الرقابة المالية، إلى ارتفاع إجمالي قيمة التداول خلال 2019 بنسبة 14.3% وذلك مقارنة بالأرقام المحققة خلال العام 2018، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال عام 2019 نحو 409.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018.

وبلغ عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2019 نحو 4 صناديق استثمار، منها صندوق نقدي، و 3 صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقا لقانون راس المال المصري، منها 2 صناديق خيرية ليصل إجمالي عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار، من بينهم صندوق استثمار عقاري واحد وصندوق مؤشرات واحد.

ووفق البيانات، بلغ صافي أصول صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة.