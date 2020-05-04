الأسهم السعودية تخالف موجة الهبوط الخليجية بدعم من أرامكو

انخفضت معظم الأسهم في الخليج وقادت الإمارات الخسائر مع تضرر أسهم شركات القطاعين المالي والعقاري من أزمة فيروس كورونا، بينما ساعدت مكاسب سهم أرامكو المؤشر السعودي ليخالف الاتجاه النزولي.

وعوض المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.2% بفضل زيادة سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.7%.

وتقدم سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات 5.4%.

موضوع يهمك وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة نحو 15 مليار جنيه سنويا (955.4 مليون دولار) عن... مصر.. فرض رسوم جديدة لتأمين 15 مليار جنيه سنوياً اقتصاد

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، عن تكبد خسائر في الربع الأول من العام عزتها لمخصصات انخفاض قيمة أصول وطلب أقل على منتجاتها في أعقاب جائحة كوفيد -19. وأغلق السهم على استقرار، بحسب وكالة "رويترز".

وسجلت سابك صافي خسارة بقيمة 0.95 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020، أي بتراجع نسبته 20% مقارنةً بمبلغ صافي خسارة 0.79 مليار ريال سعودي في الربع السابق.

وبلغت إجمالي المبيعات في الربع الأول 30.83 مليار ريال سعودي، أي بتراجع نسبته 18% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2019م وبتراجع نسبته 6% مقارنةً بالربع السابق.

تداولات الأسهم الخليجية

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي ليغلق منخفضا 1.1%، حيث فقد سهم إعمار العقارية القيادي 2.7% وخسر سهم وحدتها إعمار مولز 4.1%.

ويوم الخميس، غيرت موديز نظرتها المستقبلية للشركتين إلى سلبية من مستقرة، بسبب ما قالت إنه تأثير جائحة كوفيد-19.

ويعاني القطاع العقاري في دبي منذ سنوات من فائض معروض ونمو اقتصادي بطيء.

لكن حد من الهبوط قفزة لسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) في أعقاب زيادة سقف الملكية الأجنبية إلى 49% من 25%.

وعلى نحو منفصل، قال المكتب الدولي للمعارض المشرف على معرض إكسبو دبي 2020 اليوم إن من المقرر أن يوافق، رسمياً على تأجيل المعرض لمدة عام بعد موافقة أكثر من ثلثي الدول الأعضاء.

وبذلك يقام المعرض في أول أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ويستمر حتى 21 مارس آذار 2022، بعد حوالي عام عن الخطة الأصلية.

وهبط مؤشر أبوظبي 1.7% تحت ضغط انخفاض 2.3% في سهم أكبر بنوك البلاد، أبوظبي الأول، وتراجع بنسبة 3.7% لسهم بنك أبوظبي التجاري.

وفي مصر، هبط المؤشر 1.2%في حين نزل سهم البنك التجاري الدولي 1% والقلعة القابضة 4.4% بعدما منيت بخسائر في الربع الرابع.