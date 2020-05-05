الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم نتائج الشركات ومكاسب توتال

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بفضل قفزة لأسهم شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال وسلسلة من تقارير النتائج الإيجابية التي زادت من حالة التفاؤل إزاء تخفيف إجراءات العزل في اقتصادات كبرى.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.7% بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، بعدما مُني بخسائر على مدار ثلاث جلسات.

وكسب سهم توتال 5.8% عقب إبقاء الشركة على توزيعاتها النقدية رغم انخفاض حاد في صافي الربح المعدل في الربع الأول نتيجة هبوط أسعار النفط.

وأبقت توتال على توزيعاتها النقدية على الرغم من هبوط حاد في أرباحها الصافية المعدلة للربع الأول، بسبب أثر تفشي فيروس كورونا المستجد وانخفاضات قوية في أسعار النفط.

تبلغ توزيعات الشركة للربع الأول عند 0.66 يورو (0.7199 دولار) للسهم، وسيتم دفعها نقدا بشكل حصري.

كما لقي قطاع النفط والغاز في أوروبا دعماً من ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بأن يبدأ الطلب على الوقود في التعافي مع شروع عدة ولايات أميركية ودول في أوروبا وآسيا في تخفيف إجراءات العزل بسبب كورونا.

كما صعد سهم شركة الحلي باندورا ومقرها كوبنهاغن بعد أن قالت إنها تشجعت بزيادة المبيعات الإلكترونية وإعادة فتح متاجرها في ألمانيا وبعض الدول الأخرى.