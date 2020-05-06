رغم خسارة 20 مليون وظيفة.. الأسهم الأميركية تصعد

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع الأربعاء بفضل آمال بانتعاش أنشطة الشركات مع تخفيف ولايات القيود المرتبطة بفيروس كورونا، بينما تجاوز المستثمرون انخفاضا ضخما بواقع 20 مليون في عدد الموظفين بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 95.79 نقطة أو 0.40% إلى 23978.88 نقطة، بحسب "رويترز".

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 14.70 نقطة أو 0.51% إلى 2883.14 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 65.58 نقطة أو 0.74% إلى 8874.70 نقطة.

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وسجلت سوق العمل في القطاع الأميركي الخاص انهيارا في نيسان/أبريل بسبب إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19، مع خسارة 20 مليونا و236 ألف وظيفة بحسب الدراسة الشهرية لمجموعة "أيه دي بي" التي نشرت الأربعاء، بحسب "فرانس برس".

وتبدو الأرقام كارثية، علماً أنّها لا تعكس مجمل الخسارة الشهرية لأنّ الدراسة تتوقف في 12 نيسان/أبريل، وفق بيان "آي دي بي".

وتوقع المحللون خسارة 21 مليوناً ونصف مليون وظيفة في نيسان/أبريل مقابل 149 ألفا في آذار/مارس.

وطاولت هذه الخسارة الكبرى في نيسان/أبريل كل فئات الشركات.

وبذلك، خسرت الشركات الصغيرة (أقل من 50 موظفا) نحو 6 ملايين وظيفة فيما خسرت الشركات المتوسطة 5,26 مليون وظيفة والشركات الكبرى (أكثر من 500 موظف) 8.96 مليون وظيفة.

وقال آهو يلديرماز المدير المشارك لمركز "أيه دي بي" للأبحاث في بيان إن "خسارة الوظائف بهذا الحجم أمر غير مسبوق".

وأضاف أن "العدد الإجمالي للوظائف الملغاة خلال شهر نيسان/أبريل فقط تجاوز ضعف العدد الإجمالي للوظائف التي تمت خسارتها خلال الانكماش الكبير".

والثمن الأكبر دفعه قطاع الخدمات مع إلغاء أكثر من 16 مليون وظيفة.

وتشمل نصف الوظائف الملغاة قطاعي الترفيه والفنادق.

وخسرت الشركات التي تصنع سلعا 4.2 مليون وظيفة أكثر من نصفها في قطاع البناء ونحو 1.7 مليون في شركات التصنيع، بحسب التقرير.

وتعتبر معطيات المركز المذكور معيارا يستند إليه التقرير عن الوظائف الذي تصدره وزارة العمل الجمعة.