الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي واليورو ينهي هبوط 3 أيام

ارتفع اليورو، اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من الانخفاض، لكن الحذر ما زال ينتاب المتعاملين في ظل مخاوف بشأن مخطط تحفيز البنك المركزي الأوروبي عقب حكم صادر عن محكمة ألمانية هذا الأسبوع.

وهوت الليرة التركية إلى مستوى منخفض قياسي عند 7.25 ليرة للدولار مواصلة خسائرها بعد تصريحات من أحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) فسرها المتعاملون على أنها استبعاد لاحتمالات تمديد المركزي لخط مبادلة عملة مع أنقرة.

وارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن أبقى بنك انجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير وأحجم عن تقديم المزيد من التحفير. وابتعد الين الذي يعتبر من الملاذات الآمنة عن أعلى مستوى في قرابة سبع أسابيع أمام الدولار.

وارتفع اليورو إلى 1.0808 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرا بعد عن أقل مستوى في أسبوع ونصف الذي سجله أمس الأربعاء عند 1.0782. وانخفض اليورو بأكثر من 1.5% هذا الأسبوع ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي فيما يفوق الشهر.

يأتي هذا الضعف بعد حكم من المحكمة العليا في ألمانيا يوم الثلاثاء قضى بأن على البنك المركزي الأوروبي أن يبرر عمليات شراء بموجب برنامج شراء السندات لديه خلال ثلاثة أشهر وإلا سيخسر مشاركة البنك المركزي الألماني في إحدى خططه التحفيزية الأساسية.

وارتفع الاسترليني مقابل اليورو والدولار بنسبة 0.4% بعد أن أحجم بنك انجلترا عن مزيد من إجراءات التحفيز.

وارتفع الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.2% أمام الين مسجلا 106.31 ين بعد أن انخفض أمس الأربعاء إلى 105.985 ين وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار.

وصعد الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات بنسبة 0.8% مسجلا 0.6473 دولار أمريكي.

