"داو جونز" يفقد 200 نقطة بعد تصريحات ترمب حول الصين

تراجع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز في بورصة وول ستريت أمس الأربعاء بعد أن ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب شكوكا على اتفاق التجارة مع الصين، بينما أظهرت بيانات أن أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة قاموا بتسريح 20 مليون عامل في أبريل، وهو ما يبرز التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وقال ترمب إنه يحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين ليقرر ما إذا كانت الصين تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق المرحلة-1 للتجارة الذي وقعه البلدان في يناير.

ومتحدثا في البيت الأبيض، أبلغ ترمب الصحتفيين أنه ينتظر ليرى ما إذا كانت الصين ستحافظ على اتفاق التجارة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا رغم أنه قلص مكاسبه في أواخر الجلسة بعد أن قال ترمب إن الصين قد تحافظ أو لا تحافظ على اتفاق التجارة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 218.45 نقطة، أو 0.91%، إلى 23664.64 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 20.02 نقطة، أو 0.70%، ليغلق عند 2848.42 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 45.27 نقطة، أو 0.51%، إلى 8854.39 نقطة.