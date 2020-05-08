يحوم الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الجمعة، إذ يترقب مستثمرون تقرير الوظائف الأميركية لقياس مدى متانة الاقتصاد بعد بيانات اقتصادية قاتمة مما يزيد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

ويزيد خفض أسعار الفائدة الضغط أكثر على عوائد السندات ويعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1717.49 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 أبريل عند 1721.76 دولار في الجلسة السابقة.

وأضافت العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1729.70 دولار.

وربح المعدن النفيس نحو 2% أمس الخميس على خلفية بيانات أميركية متشائمة، بجانب ضبابية بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 1%.

وأظهرت بيانات، أمس الخميس، أن الملايين من الأميركيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة أمس الخميس، ليرتفع إجمالي عدد المتقدمين بطلبات للحصول على الإعانة الحكومية منذ 21 مارس إلى نحو 33.5 مليون.

ومن المتوقع أن تنخفض الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية، بمعدل تاريخي قدره 22 مليونا في أبريل، مما سيزيح التراجع القياسي المسجل خلال الركود الذي شهده الاقتصاد في الفترة بين عامي 2007 و2009.

وبدأت الأسواق المالية تضع في الحسبان بيئة سلبية لأسعار الفائدة الأميركية للمرة الأولى، بينما أبقى بنك إنجلترا المركزي الباب مفتوحا أمس الخميس أمام المزيد من التحفيز في الشهر القادم.

وتحول مؤشر الدولار للانخفاض، بينما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع هبوط عائدات السندات التي أجلها عامين إلى مستويات قياسية متدنية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 2.1% إلى 1895.40 دولار، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 764.74 دولار للأونصة.

واستقرت الفضة عند 15.50 دولار للأونصة بعد أن بلغت ذروة ثلاثة أسابيع.