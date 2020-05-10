سوق السعودية قرب 6700 نقطة.. وسهم أرامكو فوق 31 ريالا

استهلت سوق الأسهم السعودية مطلع تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع في محاولة لتعويض الخسائر التي منيت بها الأسبوع الماضي.

وأنهى مؤشر تاسي تعاملات اليوم الأحد على مكاسب بنسبة 0.82%، إلى 6682 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار ريال، وأحجام 148 مليون سهم.

وتلقى المؤشر الرئيسي للسوق دعما قويا من سهم أرامكو الذي ارتفع بنسبة 0.5%، إلى 31.15 ريالا.

واستفاد مؤشر السوق وأسهم البتروكيماويات من المكاسب التي حققتها أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عقود كلا الخامين القياسيين مكاسب للأسبوع الثاني، إذ تقدم برنت بأكثر من 18% الأسبوع الماضي، وزاد غرب تكساس الوسيط بحوالي 33%.

وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.51 دولار، بما يعادل 5.1%، إلى 30.97 دولار للبرميل. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.19 دولار، أو 5%، لتبلغ 24.74 دولار للبرميل.

وعمت المكاسب غالبية قطاعات السوق، وارتفعت أسعار 101 سهما، فيما تراجعت أسعار 81 سهما.

وتصدرت الأسهم الأكثر ارتفاعا أسواق المزرعة 10%، اتحاد الخليج 10%، باعظيم 6.4%، والخزف السعودي 5.9%.

وجاء في مقدمة الأسهم نشاطا بالقيمة دار الأركان بـ 251 مليون ريال، الراجحي 193 مليون ريال، الإنماء 141 مليون ريال، وأرامكو 88 مليون ريال.