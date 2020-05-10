"بايونيرز" تبدأ الاستحواذ على 5 شركات تابعة لها بسوق مصر

تبدأ اليوم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، تنفيذ خمس عمليات استحواذ على الحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم خمس من شركاتها المدرجة بالبورصة المصرية وذلك من خلال عمليات مبادلة أسهم، وذلك بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركات المستهدفة بالبورصة المصرية.

ومن المقرر أن تستحوذ المجموعة على 9.42% من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير، و 50.25% من أسهم الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، و19.35% من أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية، و51.14% من أسهم شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأخيراً الاستحواذ على نسبة 41.56% من أسهم شركة الجيزة العامة للمقاولات.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة المجموعة الاستثمارية والتوسعية التي تم اعتمادها في مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1/10/2019. حيث تستهدف المجموعة زيادة استثماراتها بنحو 3 مليارات جنيه في شركتها التابعة خلال هذا العام.

ولدى تعليقه على عملية الاستحواذ، قال رئيس مجلس إدارة بايونيرز القابضة، وليد زكي، إنها تأتي في إطار تنمية الأذرع الاستثمارية الخاصة بها من خلال عمليات الاستحواذ على الحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم شركات المجموعة مع الإبقاء على الحد الأدنى للتداول الحر اللازم لاستمرار قيد الشركات المستهدفة بالاستحواذ بالبورصة المصرية.